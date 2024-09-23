Terraria sistem gereksinimleri - Terraria minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Çıkış yaptığı tarih olan 16 Mayıs 2011’den Ocak 2013’e kadar 2 milyondan fazla sattığı açıklanan Terraria adlı oyun; inşa, madencilik, üretim ve keşif hamleleri yapma şansı sunar. Günümüzde de bu oyunun minimum sistem gereksinimleri merak edilir. Android, iOS, Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarla oynanabilen oyuna PlayStation ve Steam üzerinden de giriş yapılabilir. Oyunun keşfedilmesi için ise Terraria minimum gereksinimleri ve önerilen sistem özellikleri üzerine bilgi aktarılmalıdır.

Terraria sistem gereksinimleri nelerdir?

Re-Logic tarafından geliştirilen ve 16 Mayıs 2011 tarihinde tüm dünyada piyasaya sürülen Terraria bir aksiyon-macera oyunu olarak bilinir. Rol yapma oyunu olarak da nitelendirilebilen Terraria, Xbox ve Steam gibi platformlarda mevcuttur. Bu oyunun PlayStation 3 ve PlayStation 4 ile Windows üzerinden de oynanabildiği görülür. Bu oyunun iOS veya Android cihazlarla denenmesi de mümkündür.

İlk çıkış yaptığı tarihte bir günde 50.000 kullanıcıya ulaştığı bilinen Terraria, bir haftadaysa 200.000 oyuncu tarafından denenmiştir. Bu oyunun Ocak 2013’e kadar 2 milyondan fazla sattığı açıklanmıştır. 2D dünyayı araştırıp inşa etmek üzerine geliştirilen oyuna erişim sağlanması için sistem gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Bu bağlamda “Terraria minimum gereksinimleri nelerdir?” diyen kişilere aşağıdaki teknik bilgiler sunulabilir:

Terraria minimum gereksinimleri

Cihazın işletim sistemi Windows Xp, Vista veya 7 olmalıdır.

İşlemcinin 1.6 Ghz hıza sahip olması gerekir.

Oyunun gerektirdiği minimum bellek 512 MB olarak belirtilir.

Terraria minimum sabit disk alanı olarak 200 MB kapasite gerektirir.

Ekran kartı Shader model 1.1 destekli olan, 128 MB video belleği bulunan cihazlarla bu oyuna erişim sağlanabilir.

Terraria için açıklanan minimum DirectX sürümü ise 9.0c ve üstüdür.

Oyunun Steam üzerinden keşfedilmesi için minimum işletim sistemi sürümünün Windows 10 ve üstü olması gerekir.

Terraria önerilen gereksinimleri nelerdir?

İnşa, madencilik, üretim ve keşif ögelerinin yer aldığı Terraria adlı oyunun önerilen sistem gereksinimleri sıklıkla araştırılır. Bu oyuna normal şartlarda 200 MB kullanılabilir alan ve 500 MB bellekle giriş yapılması mümkündür. Ancak Terraria önerilen gereksinimleri karşılayan cihazlarda daha verimli bir şekilde oynanabilir. Bu bağlamda oyundan daha fazla verim alınmasını sağlayan sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmelidir:

Terraria önerilen gereksinimleri