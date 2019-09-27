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Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekibi çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpıp takla atarak ters dönmesi sonucu sürücü Ali Şimşek (73) içeride sıkıştı.

Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekibi çıkardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpıp takla atarak ters dönmesi sonucu sürücü Ali Şimşek (73) içeride sıkıştı. Yaralanan Şimşek, sağlık ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi Şehit Hakan Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Enver Güreli Caddesi'nden Şahit Hakan Uysal Caddesi'ne dönen Ali Şimşek yönetimindeki 10 N 4277 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla atarak ters döndü. Kazada huraya dönen hafif ticari araçtaki Şimşek, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı Şimşik, ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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