HABER

TERS DÖNEN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de  bir otomobil önce park halindeki araca ardından yolcu minibüsüne çarparak ters döndü.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de bir otomobil önce park halindeki araca ardından yolcu minibüsüne çarparak ters döndü. Sürücü ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
kaza öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi, Yarımburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Ünal Kelamoğlu, kullandığı 34 BFU 088 plakalı otomobiliyle orta şeritte giden yolcu minibüsünün önüne geçmek istedi. Minibüsün sağından geçen Kemaloğlu, aracıyla park halindeki bir otomobile çarptı ardından, yolcu minibüsüne de çarparak ters döndü. Sürücü şans eseri ters dönen otomobilinden yara almadan çıktı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------------
-Takla atan araçtan görüntü
-Kazaya karışan diğer otomobillerden görüntü
-Caddeden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Sürücüler ile röportaj
-Detaylar

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Hakkarili kadınlar organik tarım evi açtıHakkarili kadınlar organik tarım evi açtı
Karabük’te davulcular sınavdan geçtiKarabük’te davulcular sınavdan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın! Ekipler sevk edildi

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.