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Ters dönen otomobildeki aile ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 23:00 | Son Güncelleme

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce demir dubaya, ardından aydınlatma direğine çarparak ters döndü.

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce demir dubaya, ardından aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda Karabük Valiliği önünde meydana geldi. Köksal Kuşçu (41) yönetimindeki 34 BZE 446 plakalı Renault Megane markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce demir dubaya, ardından aydınlatma direğine çarpıp ters döndü. Kazada sürücü ile araçtaki eşi Meral Kuşçu (39), çocukları Maksut Kuşçu (6) ve Hira Kuşçu (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Meral Kuşçu çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılırken, kazanın etkisinden kurtulamayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerine gelen Kuşçu’nun anne ve babası otomobili ters dönmüş halde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı çift, çocuklarını ve torunlarını görmek üzere hastaneye gitti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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