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Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 19:21 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, Yuntdağı’na bağlı kırsal Müslih ve Örencik mahalleleri arasında meydana geldi.

Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yuntdağı’na bağlı kırsal Müslih ve Örencik mahalleleri arasında meydana geldi. Müslih Mahallesi’nden Örencik Mahallesi istikametine giden Ramazan B. (55) yönetimindeki 45 FP 911 plakalı otomobil, yolun çakıllı olmasının da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Ramazan B. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu

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