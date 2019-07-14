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Ters Ev’e yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesinin özgün projeleri arasında yer alan ve görünüşü itibariyle dikkat çeken “Ters Ev” vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Ters Ev’in kentin cazibe merkezlerinden birisi haline geleceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Büyükşehir Belediyemizce hizmete sunulan ve 19 Haziran’da halkın ziyaretine açılan Ters Ev, bugüne kadar 21 bin 450 kişiyi ağırladı” dedi.Karadeniz Bölgesi’nde tek olma özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ters Ev’in halkta uyandırdığı etkiden memnun olduklarını ifade eden Başkan Güler, “Altınordu ilçesinde teleferik istasyonu yakınına 150 m2’lik alanda radyal temele ankraj uygulanıp farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen Ters Ev, 2 katlı olarak hayata geçirildi.

Ters Ev’e yoğun ilgi

Ordu Büyükşehir Belediyesinin özgün projeleri arasında yer alan ve görünüşü itibariyle dikkat çeken “Ters Ev” vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Ters Ev’in kentin cazibe merkezlerinden birisi haline geleceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Büyükşehir Belediyemizce hizmete sunulan ve 19 Haziran’da halkın ziyaretine açılan Ters Ev, bugüne kadar 21 bin 450 kişiyi ağırladı” dedi.
Karadeniz Bölgesi’nde tek olma özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ters Ev’in halkta uyandırdığı etkiden memnun olduklarını ifade eden Başkan Güler, “Altınordu ilçesinde teleferik istasyonu yakınına 150 m2’lik alanda radyal temele ankraj uygulanıp farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen Ters Ev, 2 katlı olarak hayata geçirildi. İçerisinde yatak odası, banyo, oturma grupları ve mutfağın yanı sıra bir evde bulunan diğer eşyaların da ters şekilde monte edildiği Ters Ev, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşların gösterdiği bu ilgi bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.
Ters Ev’in ilin tanıtımına büyük katkı sunacağını ifade eden Başkan Güler, “Ters Ev’i ziyaret eden vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle burada fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Böylece projeye daha fazla merak uyanırken, çok daha fazla kişi sosyal medyadan ya da yapılan haberlerden takip ettiği projeyi yerinde görmek için buraya geliyor. Kısa sürede binlerce kişiyi ağırlayan Ters Ev, ilin tanıtımına büyük katkı sunduğu gibi cazibesini de artırıyor” ifadelerini kullandı.

Ters Ev’e yoğun ilgi

Ters Ev’e yoğun ilgi

Ters Ev’e yoğun ilgi

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