'Ters göç' başlattılar! Bavulunu alan oraya gidiyor

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını, insanların tercihlerinde bazı değişikliklere yol açtı. Pandemi öncesinde kalabalık ve şehir merkezine yakın yerlerde yaşamaya önem veren vatandaşlar, virüsün yayılması ile birlikte artık şehre uzak, doğayla iç içe ve sakin yerleri tercih eder oldu. Tabii güzelliğiyle ilgi çeken Tekkeköy’ün kırsal kesiminde villa tipi evler yükselmeye başladı.

Tekkeköy’ün Sarıyurt Mahallesi’ne villa tipi ev yapan muhtar Ahmet Gür (64), şunları söyledi:

“Çocukken resim yapmayı çok seviyordum. 18 yaşındayken, babama bana yer vermesi halinde saray yapacağımı söyledim. Babam saray gibi bir ev yapacağıma inanmadı. Yılarca yurt dışında inşaatta çalışmama rağmen hayalimde hep saray gibi bir ev yapmak vardı. Daha sonra hayalimdeki evin projesini kendim çizdim. Şimdi hayalimdeki evi inşa ediyorum. Yaparken, ‘bu nasıl ev, böyle ev mi olur’ diyenler oldu. Bu evin projesini görenler tahsilimi sorduklarında ilkokul mezunu olduğumu öğrenince çok şaşırdılar.”