HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Ters göç' başlattılar! Bavulunu alan oraya gidiyor

'Ters göç' başlattılar! Bavulunu alan oraya gidiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 09:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs süreci nedeniyle kentten kırsala göç arttı. Şehir hayatından bunalanların koronavirüsün de etkisiyle sakin bölgelere göç ettiği şu dönemde özellikle Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki kırsal kesimlerdeki hareketlilik göze çarpıyor. İlçede doğa ile iç içe villa tipi evler yapan vatandaşlar, tersine göçe öncü oldu.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını, insanların tercihlerinde bazı değişikliklere yol açtı. Pandemi öncesinde kalabalık ve şehir merkezine yakın yerlerde yaşamaya önem veren vatandaşlar, virüsün yayılması ile birlikte artık şehre uzak, doğayla iç içe ve sakin yerleri tercih eder oldu. Tabii güzelliğiyle ilgi çeken Tekkeköy’ün kırsal kesiminde villa tipi evler yükselmeye başladı.

Tekkeköy’ün Sarıyurt Mahallesi’ne villa tipi ev yapan muhtar Ahmet Gür (64), şunları söyledi:

“Çocukken resim yapmayı çok seviyordum. 18 yaşındayken, babama bana yer vermesi halinde saray yapacağımı söyledim. Babam saray gibi bir ev yapacağıma inanmadı. Yılarca yurt dışında inşaatta çalışmama rağmen hayalimde hep saray gibi bir ev yapmak vardı. Daha sonra hayalimdeki evin projesini kendim çizdim. Şimdi hayalimdeki evi inşa ediyorum. Yaparken, ‘bu nasıl ev, böyle ev mi olur’ diyenler oldu. Bu evin projesini görenler tahsilimi sorduklarında ilkokul mezunu olduğumu öğrenince çok şaşırdılar.”

'ŞEHİR HAYATINI HİÇ SEVMEDİM'

Köy yaşamının çok güzel olduğunu ifade eden Gür, ayrıca şunları söyledi: “Bence en güzel yaşam köylerde. Şehir hayatını hiç sevmedim. 2 oğlum da şehirde öğretmen. İkisi de burada, kırsalda yaşamak istiyorlar. Tekkeköy’ün üst kısımları Atakum’dan da başka bir yerden de daha güzel. Buradaki doğal güzelliği dünyaya değişmem.”

'KORONA SONRASI İLÇEMİZE VE KIRSALA OLAN GÖÇ ARTTI'

'KORONA SONRASI İLÇEMİZE VE KIRSALA OLAN GÖÇ ARTTI'
Korona virüs sürecinin ardından vatandaşların özellikle Tekkeköy’ün kırsal kesimlerine birçok ev yapmaya başladığını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şunları söyledi:
“Korona virüsü süreciyle birlikte kentlerden kırsal alanlara göçler eskiye göre kat kat arttı. İnsanlar bahçeli müstakil evlere yönelmeye başladı. Kırsala göçün artması, ilçemize birçok yönden artılar sağlarken aynı zamanda da tarımı ve hayvancılığı da olumlu yönde etkilemeye başladı.”
“Her geçen gün büyüyen, değişen, gelişen Karadeniz’in tüm doğallıklarını barındıran ilçemizde kırsal alanlarda yeni binaların çoğalması bizim için her yönden iyi oldu. Bölgemiz hem sanayi hem de tarım alanları bakamından oldukça zengin bir bölge. Bölgemizde ayrıca yaylayı andıran birçok yerimiz mevcut. Vatandaşlar, gündüzleri merkezde sıcaktan bunalırken, yükseklerde ise serin ve temiz havanın tadını çıkartıyor.”
“Tekkeköy ve Samsun’dan hatta başka illerden vatandaşlarımız ile gurbetçilerimiz şu anda yükseklere, kırsal mahallelerimize daha çok rağbet göstermeye başladılar. Hiç ummadığımız, küçük dediğimiz mahallelerde bile yeni evler yapılmaya başlandı. Yeni yapılan evlerin hepsi hem görsel olarak çok güzel bir görüntü oluşturdu hem de ruhsatlı bir şekilde resmi prosedüre uygun olarak inşa edildi.”
Daha önceden pek bilinmeyen Tekkeköy’ün kırsal kesimlerinde şu anda birçok villa tipi evde onlarca aile şehir kalabalığından uzak, doğa ile iç içe bir yaşam kurmanın hazırlığını yapıyor. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

İlginizi Çekebilir

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Çin'in Mars'a yolculuğu başladı

Fırlatıldı ve yolculuk başladı!

Yaz sıcağında spor yaparken bu 6 hataya dikkat!

Bu alışkanlıklar sakatlıkla sonuçlanabilir!

Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü

Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü

'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok

'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok

2020 Ağustos ayı hacamat takvimi - Ağustos ayında hangi günler hacamat yapılır?

2020 Ağustos ayında hangi günler hacamat için uygundur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.