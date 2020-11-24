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Ters istikamete yolculuk trafiği birbirine kattı!

24.11.2020 10:29 | Son Güncelleme:
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Bursa'da 3 şeritli ana yolda ters istikamete giden TIR trafikte tehlike oluşturdu. Karışıklığın yaşandığı anlardan kısa süre sonra trafik polisine yakalanan sürücüye 1288 TL para cezası kesildi.

Nilüfer ilçesi Atabulvarı kavşağında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre 34 AEF plakalı tır sürücüsü yolu karıştırınca ters yöne girdi. Manevra kabiliyeti olmayan yolda geri dönemeyen tır şoförü ters yönden ilerlemeye başladı. O sırada yolda seyir halinde bulunan diğer araçlar ise klaksonlarıyla tır sürücüsüne tepkide bulunurken, trafiğin birbirine girdiği anlar kaydedildi.

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Ters yönde giden tır ihbarını alan trafik polisi ekipleri, aracı Flament Kavşağı'nda durdurdu. Tır sürücüsü C.İ.'ye trafiği tehlikeye düşürmek suçundan bin 228 lira cezai işlem uygulandı.

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İHA

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