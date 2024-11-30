HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ters istikamette geri geri gidip yaşlı kadının hayatını kararttı! Korkunç kazada sürücü serbest bırakıldı

Ters istikamette geri geri gidip yaşlı kadının hayatını kararttı! Korkunç kazada sürücü serbest bırakıldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.11.2024 15:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da döneceği kavşağı kaçıran hafif ticari araç sürücüsü ters istikamette geri geri gittiği sırada yaşlı kadına çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan yaşlı kadın, “Hayatımı kararttı, hakkımı helal etmiyorum” diye tepki gösterdi.

Ters istikamette geri geri gidip yaşlı kadının hayatını kararttı! Korkunç kazada sürücü serbest bırakıldı

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Sivaslı Ali Kemal Caddesi istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü döneceği sokağın girişini kaçırınca cadde üzerinde durduktan sonra geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen yaya 65 yaşındaki Sabriye Bıyık'a çarptı.

OMZUNDA VE KABURGASINDA 7 KIRIK OLUŞTU

AW340459_01

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Sabriye Bıyık, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yüzünde, dişlerinde, omzunda ve kaburgasında 7 kırık olan yaşlı kadın 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Kazanın ardından işlemleri için emniyete götürülen sürücünün, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BEN ONA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

AW340459_02

Kaza nedeniyle torununa bakamadığını ve bu nedenle sürücüye hakkını helal etmediğini söyleyen Sabriye Bıyık, “Caddenin bir kısmını geçtim, diğer tarafı geçmek için geliş yönü olan sağ tarafa baktım normal olarak ters istikamete bakmadım. Araç geri geri gelmiş çarptı. Orada dişçiler vardı, yoldan geçen zabıta ekipleri gelmiş onlar yardım etmiş. Ama bu kaza benim dünyamı kararttı. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Normal bir kaza olsa ben o zaman gerçekten hakkımı helal ederim, kaza derim.

"HAYATIMI KARARTTI"

AW340459_03

Ters yoldan geri geri gelince benim hayatımı kararttı. Ben torunuma bakıyordum. Kaç senedir gelip gidiyorum, böyle bir şey yaşamadım. Torunlarımın babaları vefat etti, çocukların götür getir işlerini ben yapardım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum.

AW340459_04

Yetkililer bana yardımcı olsunlar. Dişlerimin hepsi döküldü, dizimde hasar var, kaburga kemiğimde 7 kırık var, omzunda hasar var. Doktorlar 2 ay çekersin bu acıyı dediler. Beni uyutacaklardı ama Allah'ım güç verdi, çıktım hastaneden çok şükür” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Konya kaburga kaza
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı: Limit değişti!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Limit değişti!

Milyonları etkileyecek: Son tarih 5 Aralık!

Milyonları etkileyecek: Son tarih 5 Aralık!

Depremin büyüklüğü 7'yi de aşabilir! O fay felaketin habercisi

Depremin büyüklüğü 7'yi de aşabilir! O fay felaketin habercisi

Ölüm kuryesi! İstanbul'da kapı kapı dolaşmış...

Ölüm kuryesi! İstanbul'da kapı kapı dolaşmış...

Halep Kalesi muhaliflerin elinde, Esad güçlerini geri çekiyor

Halep Kalesi muhaliflerin elinde, Esad güçlerini geri çekiyor

Özel'den anketi açıklaması: "%8,5 artış var!" diyerek duyurdu

Özel'den anketi açıklaması: "%8,5 artış var!" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.