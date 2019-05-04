Ters laleler, jandarmanın koruması altında

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yeni keşfedilen ve ‘ağlayan gelin’ olarak adlandırılan ters laleler, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince koruma altında tutuluyor.

Türkiye’de yetişen endemik bitkilerin en özel türlerinden biri olan ters laleler, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde çiçek açtı. Engizek dağlarında, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmalar esnasında keşfedilen ters laleler, göz kamaştıran ihtişamı ile görenleri şaşırtıyor. Halk arasında ’ağlayan gelin’ adı verilen ters laleler, kırmızı renkteki çiçekleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Nurhak’ta keşfedilen, sadece senenin 15 günü çiçek açan ters laleler, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş ve Jandarma Komando timleri aracılığıyla sık sık kontrol ediliyor, bulunduğu bölgeden başka bir yere çıkartılmasına müsaade edilmiyor.

Jandarma Asayiş ve Jandarma Komando görevlileri, Engizek dağlarında sürekli devriye görevi ifa ederek, ters lalelerin bulundukları bölgeyi koruma altında tutuyor.

