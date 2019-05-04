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Ters lalelere jandarma koruması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:32 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'taki Engizek Dağları'nda yetişen ters laleler, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando timleri tarafından korumaya alındı.

Ters lalelere jandarma koruması

Ömer KOÇ/NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'taki Engizek Dağları'nda yetişen ters laleler, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando timleri tarafından korumaya alındı.
Anadolu'da hüznün sembolü olan ağlayan gelin olarak da anılan ters laleler, Engizek Dağları'nda çiçek açtı. Yılın sadece 15 günü çiçek açtığı bilinen ters laleler, jandarma ekipleri tarafından korumaya alındı. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ve her yerde yetişmediği için insanlar tarafından yerinden sökülüp evlerine götürülen ters laleleri korumaya alan jandarma asayiş ve komando timleri, ağlayan gelinleri sık sık kontrol ediyor.

FOTOĞRAFLI

Ters lalelere jandarma korumasıTers lalelere jandarma korumasıTers lalelere jandarma koruması

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