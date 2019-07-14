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Ters rüzgara kapılan paraşütçü metrelerce yüksekten düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:07 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yamaç paraşütü ile eğitim uçuşu yapan Ali Haydar Paksoy (41), havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yamaç paraşütü ile eğitim uçuşu yapan Ali Haydar Paksoy (41), havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Paksoy'un düşme anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali Haydar Paksoy, bugün saat 17.00 sıralarında eğitim uçuşu için Çökelez Dağı'ndan paraşütüyle atlayış yaptı. Paksoy, atlayış yaptıktan kısa bir süre sonra ters hava akımına kapılması sonucu paraşütün kontrolünü kaybetti. Paksoy, metrelerce yükseklikten sert bir şekilde yere çarptı. Paksoy'un paraşütünün düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Paksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun düşme anı ise, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı, Görüntüde, paraşütünün hakimiyetini kaybeden Paksoy'un sert bir şekilde yere çarpması yer alıyor.

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