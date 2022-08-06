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Ters şeride girdi! Yakalanınca aday sürücü ve alkollü olduğu ortaya çıktı...

06.08.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Aksaray'da yaşandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamayı görünce aracıyla ters şeride girip kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalandı. Kadın sürücünün yapılan testte hem alkollü hem de aday sürücü olduğu ortaya çıktı.

Ters şeride girdi! Yakalanınca aday sürücü ve alkollü olduğu ortaya çıktı...

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında durumundan şüphelenilen otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ikazında bulunuldu. İkaza aldırış etmeden ters şeritte kaçmaya çalışan otomobil Asayiş Şubesi ekiplerince kaçmak isterken yakalandı.

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Araç sürücü Menşure Nur B.’nin (22) ehliyet sorgusunu yaparken hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Yapılan alkol testinde 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün POLCEP üzerinden yapılan sorgulamasında ise aday sürücü olduğu ortaya çıktı. Polisten kaçmaya çalışan alkollü kadın sürücünün aday ehliyetine el konularak tamamen iptal edilirken, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, ters şeritte araç kullanmaktan bin 823 TL, dur ihtarına uymamaktan 427 TL ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 427 TL toplamda da 4 bin 500 TL para cezası uygulandı. Alkollü kadın sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kadın
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