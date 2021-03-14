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  4. Ters şeride giren bisikletli: “Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla”

Ters şeride giren bisikletli: “Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla”

14.03.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Ters şeride giren bisikletli: “Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla”

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan trafik polislerine ters şeritte giderken yakalanan bisiklet sürücüsünün kendisini uyaran polislere, “Motorlu araç olmayınca ben de ceza yemem bununla” demesi gülümsetti.Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde yaşandı.

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan trafik polislerine ters şeritte giderken yakalanan bisiklet sürücüsünün kendisini uyaran polislere, “Motorlu araç olmayınca ben de ceza yemem bununla” demesi gülümsetti.
Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, cadde üzerinde ters şeritte seyreden bisikleti fark ederek sürücüsünü durdurdu. Sokağa çıkma muafiyet belgesi kontrol edilen sürücü Recep Oymak’ın (26) muaf olduğu ve işten geldiği tespit edilirken, polis ekipleri sürücüyü ters şeritten gitmemesi konusunda uyardı. Trafik polisinin sorularını cevaplayan bisiklet sürücüsü ile polis memurunun diyaloğu herkesi gülümsetirken, kendisine ismi sorulan bisiklet sürücüsü, “Yazıyor zaten orada, işten geliyorum” diye cevap verdi. Polisin ters yoldan gitmemesi gerektiği uyarısında bulunduğu genç, “Motorlu araç olmayınca bende ceza yemem bununla” diye hem kendisi güldü hem de polis memurlarını güldürdü. Genç daha sonra kontrol noktasından ayrıldı.

Ters şeride giren bisikletli: “Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla”

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