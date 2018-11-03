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Ters şeritte ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kamyon ters şeride girerek trafikte tehlikeye yol açtı.

Ters şeritte ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir kamyon ters şeride girerek trafikte tehlikeye yol açtı.
Sosyal medyada paylaşılan ve Kahramanmaraş'ta çekildiği belirtilen görüntüler, tepki çekti. Otomobiliyle kendi şeridinde ilerleyen bir sürücü, birden ters yönden gelen beyaz renkli kamyonu gördü. Cep telefonuyla kamyonu görüntüleyen sürücü daha sonra görüntüleri sosyal medyadan da paylaştı. Görüntüleri izleyenler, diğer insanların canını açıkça tehlikeye attığını belirterek sürücüsüne tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Ters şeritte ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu

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