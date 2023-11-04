HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü dehşeti yaşadı! Kamyonete böyle çarptı

Ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü dehşeti yaşadı! Kamyonete böyle çarptı

04.11.2023 11:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ters şeritte ilerlerken sola dönüş yapan kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün bacağı kırıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi.

Ters şeritte ilerleyen Mehmet Eray Uzun (29) yönetimindeki motosiklet, yanından geçerken sola dönüş yapan Hamza Güleç (33) idaresindeki kamyonete çarptı. Yaralanan Uzun, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağ bacağı kırılan Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sola dönüş yapan kamyonete, hızlı bir şekilde ters şeritte ilerleyen motosikletin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lise öğrencileri tasarladı! Robotik kuş... Lise öğrencileri tasarladı! Robotik kuş...
MEB duyurdu: Türkiye'de bir ilk olacak! O lise açılıyor...MEB duyurdu: Türkiye'de bir ilk olacak! O lise açılıyor...
Gözleri ele vermiş! Küçük çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı...Gözleri ele vermiş! Küçük çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.