HABER

Ters şeritten giden motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

SAMSUN (İHA)

Ters şeritten giden motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

SAMSUN (İHA)

Ters şeritten giden motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Ters şeritten giden motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Ters şeritten giden motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
25 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı25 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldüTIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

Adana'da korkutan deprem!

Adana'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.