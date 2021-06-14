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  4. Ters ve çift saatlerin anlamı nedir? İşte 11:11, 15:15 gibi çift saatlerin anlamı...

Ters ve çift saatlerin anlamı nedir? İşte 11:11, 15:15 gibi çift saatlerin anlamı...

14.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamanı kontrol etmek amacıyla saate baktığınızda kimi zaman 11:11, 17:17 veya 22:22 gibi birbirini tekrar eden sayılara rastlamışsınızdır. Peki bu tekrar eden rakamların bulunduğu ters ve çift saatlerin anlamı olduğunu duymuş muydunuz? Akrep ve yelkovan gün içinde iki defa üst üste gelmekte. Bazen çift bazen ise ters olarak adlandıran bu pozisyonlara denk gelen saatlerin her birinin bir anlamı bulunmakta. Peki ters ve çift saatlerin anlamı nedir? İşte 11:11, 15:15 gibi çift saatlerin anlamı...

Ters ve çift saatlerin anlamı nedir? İşte 11:11, 15:15 gibi çift saatlerin anlamı...

Gün içinde saate baktığınızda 11:11, 17:17 veya 22:22 gibi birbirini tekrar eden sayılara mutlaka rastlamışsınızdır. Bu tekrar eden rakamların bulunduğu ters ve çift saatlerin her birinin bir anlamı bulunmakta. Bazen çift bazen ise ters olarak adlandıran bu pozisyonlara denk gelmekte olan saatler bize yaşantımızda olacak çeşitli durumlar hakkında sinyaller vermekte. Peki ters ve çift saatlerin anlamı nedir?

TERS VE ÇİFT SAATLERİN ANLAMI NEDİR?

ÇİFT SAATLERİN ANLAMI:

00.00 SAAT ANLAMI

00.00 saatinin, anlamı, çalışma hayatında baş edemeyeceğini düşündüğünüz zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylemekte. Fakat bu durum çok fazla sürmeyecek. Zorlukların altından güç de olsa kalkacaksınız ve her şeyi düzene sokma şansı elde edeceksiniz. Eğer tam 00.00’da saate baktıysanız sevdiğin kişinin de sizi düşündüğünden ve rüyalarında bile sizi gördüğünden emin olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi gelecekte sizinle ilgili planlar yapmakta ve sizinle beraber güzel günler geçirmeyi düşlemekte.

01.01 SAAT ANLAMI

Eğer saate baktığınızda 01.01’i gösteriyorsa etrafınızda sizi seven birisi var demektir. Bu kişi sevdiğiniz bir kişi de olabilir. Duygularını derin bir düşünceden geçirdikten sonra kim olduğunu bulabilirsiniz. Ayrıca bu saat dilimi sizin iş hayatınızdaki güçlü kimliğinizi yansıtıyor. İş yerinde önemli terfiler alma imkanı çıkabilir. 01.01 günün ilk saatleri olarak sayıılır. Yakalanması oldukça zor bu saat dilimini yakalayanlar için, hayatındaki kişi tarafından sevildiği anlamına gelir. Bu saate rastlayanlar sevdiği, aşık olduğu kişiden başkasını gözü görmez.

02.02 SAAT ANLAMI

Bu saat dilimi kendine daha çok önem vermen gerektiğini göstermekte. Zorlayıcı bazı durumlarda kararsızlık hayatınızı çok olumsuz etkiliyor. İkilemde kaldığınız dönemlerde neyin iyi neyin kötü olduğunu düşünmek için kendine zaman tanı. Eğer acele ve hızlı karar verirseniz seçimlerinizin sonucu sizin için kötü olabilir. 02.02 saat dilimi ayrıca hassas bir kişiliğiniz olduğunu işaret ediyor.

03.03 SAAT ANLAMI

03:03'e denk gelenler, analitik düşünme yeteneğiniz size iş hayatında önemli fırsatların açılacağını işaret ediyor. İletişim gücünüz ve yaratıcı kişiliğinizin iş hayatında sizi daha iyi bir yerlere getirmesi mümkün. 03.03 zaman dilimi ayrıca aşk hayatında ise sevdiğin kişinin sana boş olmadığını söylüyor. Henüz büyük aşk başlamamış olabilir ancak bu konuda ciddi adımlar yolda gözüküyor.

04.04 SAAT ANLAMI

Sizin büyük sorumlukları üstlenmekten korkmayan ve insanları bir araya getirme gücüne sahip bir kişiliğiniz bulunuyor. Bu kişiliğiniz ile iş hayatında lider olmanız mümkün gözüküyor. 04.04’ün bir başka anlamı ise hayatında sizi olduğunuz gibi kabullenen biri var demek.

05.05 SAAT ANLAMI

05.05 saat anlamı önceki zaman dilimlerine göre daha negatif anlam taşımakta. Bu saat dilimi karşınızdaki kişinin sizden nefret ettiğine işaret ediyor. Bu konu hakkında iyice düşünmeli ve sebebinin ne olabileceği konusuna kafa yormalısınız. Hatalarınızı telafi edip işleri tersine çevirmek sizin elinizde.

06.06 SAAT ANLAMI

Sizin için oldukça zorlu bir gün olacak. Eğer arkadaşınız ya da sevgiliniz ile plan yaptıysanız çok acil değilse ertelemeniz önerilmekte. Aranızda sorunların olduğu kişiyle problemleri ortadan kaldırmak isteyebilirsiniz fakat 06.06 saat dilimi bunun kötü bir gün olduğu anlamına gelmekte. Karşındaki kişi ile aranızdaki problemleri başka bir güne ertelemelisiniz.

07.07 SAAT ANLAMI

Eğitim ve kariyer yaşamınızda önemli başarılara imza atacaksınız. Evli ya da evlilik yolunda iseniz karşındaki kişi sizinle bir çocuk sahibi olmanın hayallerini kuruyor. Karşındaki kişi size oldukça değer veriyor ve dünyanın en güzel duygularından bir tanesini sizinle tatmak istiyor.

08.08 SAAT ANLAMI

Bugün sizin için çok güzel geçecek. Gönlünü verdiğiniz kişi güne sizinle başlamak ve kahvaltı etmek istiyor. Sevdiğiniz kişiden güzel bir kahvaltı teklifi alabilirsiniz. Bu saat dilimi sizin için ayrıca bir uyarı. Bugünkü davranışlarınız günün sonunda size oldukça kötüye patlayabilir.

09.09 SAAT ANLAMI

09.09 saat diliminin kötü anlamlara geldiği söylenmekte. Gelecek günlerde sevdiğiniz bir kişi ya da iş hayatınızdan üzücü bazı haberler alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin söylediği sözlere alınabilirsiniz. Fakat bu durumun geçici olduğunu aklınızda bulundurmalısınız.

10.10 SAAT ANLAMI

Eğitim ve kariyer hayatınızda oldukça önemli bir süreçtesiniz ve bu durum sizin lehinize sonuçlanabilir. 10.10 saat dilimi, sevdiğiniz kişinin sizden ayrılmak için bir fırsat arayışı içinde olduğunu da gösterir. Öncelikle sevdiğiniz kişi ile aranızdaki bu sorunu çözmek için bazı adımlar atmalısınız. Yoksa bu büyük aşkın sonu hüzünlü bitebilir.

11.11 SAAT ANLAMI

Uzun bir süredir emek verdiğiniz bir işin meyvelerini almak için hazırlanabilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz kişinin de sizin için bir sürprizi olabilir. Bu zaman dilimi sevdiğiniz kişinin size alacağı değerli hediyelerin habercisi olabilir.

12.12 SAAT ANLAMI

Pozitif anlamlar içermekte olan bu saat dilimi aşk ve iş hayatında yüzünüzü güldürecek anlamlar içeriyor. Öncelikle kendiniz için de zaman ayırın. Aileniz ve iş dışında kendinize odaklanmamak sizi strese sokabilir. Sevdiğiniz kişi sizinle olan planlarını aile fertleriyle de paylaşıyor.

13.13 SAAT ANLAMI

Kariyer ve finans ile ilgili kaygılarının azalmasına neden olacak gelişmeler sizi bekliyor. İş hayatınızda lider olacağınız ve önemli başarılara imza atacağınız anlamına gelen bu saat dilimi sevdiğiniz kişi ile ilgili önemli konulara da işaret ediyor. Sevdiğin kişinin sizinle konuşmak istediği bir konu var fakat bunu konuşmaya çekiniyor.

14.14 SAAT ANLAMI

Saat 14:14, bekar hayatınıza veda etmeniz gereken bir döneme gireceğiniz anlamına gelir. Evlilik ile ilgili planınız yoksa bile sevdiğiniz veya platonik olduğunuz bir kişiden evlenme teklifi almakla karşı karşıya kalabilirsiniz. Size karşı derin duygular besleyen sevdiğiniz kişi hayatının geri kalanını sizinle geçirmek istiyor.

15.15 SAAT ANLAMI

Karşınızdaki kişi ile olan etkili iletişiminiz hayatınızı olumlu şekilde etkileyecek ve size çok büyük fırsatlar sunacak. Aynı zamanda saatler 15.15‘i gösteriyorsa yakın zamanda tatile çıkmanız da imkanlar dahilinde. Sevdiğiniz kişiden sürpriz bir tatil teklifi de alabilirsiniz.

16.16 SAAT ANLAMI

İş hayatınızda bazı problemler canınızı sıkacak. Fakat problemleri ortadan kaldırmak için erken hareket etmen sizin yararınıza olacak. 16.16 saat dilimi sevdiğiniz kişinin arkadaşlarına sizden bahsettiğini gösteriyor. Sizin hakkınızda arkadaşlarına anlattıklarını merak edebilirsiniz. Ancak korkmanıza gerek çünkü sevdiğiniz kişi arkadaşlarına hakkınızda güzel şeyler söylüyor.

17.17 SAAT ANLAMI

Bazı zorluklarla karşılaşacağınız döneme giriş yapabilirsiniz. Tuzağa düşmüş hissine kapılacaksınız fakat bu zorlukların üstesinden kısa sürede gelmek sizin elinizde. Güçlü duruşunuz ve kararlı yapınızla problemleri ortadan kaldıracaksınız. Ayrıca sevdiğiniz kişinin sizinle aynı hayalleri kurduğu anlamına gelen bu saat dilimi duygularınızın karşılıklı olduğunu gösteriyor.

18.18 SAAT ANLAMI

18.18 saat dilimi olduk.a uzun süredir arzuladığınız bir isteğinin gerçekleşeceği anlamına gelmekte. Sevdiğiniz veya hoşlandığınız kişinin sizi sevdiğini duyunca sevinçten havalara uçacaksınız ve büyük aşkınız ebediyete kadar sürecek.

19.19 SAAT ANLAMI

Dopdolu maceralı bir aşk için hazırlanın. Şu an içinde bulunduğunuz ya da yakın gelecekte bulunacağınız ilişki sizin için en duygusalı olacak. Karşınızdaki kişi sizi o kadar çok seviyor ki bütün vaktinin sizinle geçirmek istiyor.

20.20 SAAT ANLAMI

20.20 saat dilimi hakkında yapılan yorumlar oldukça olumsuz. Özellikle sevdiğiniz kişiyle uzun süre sorunsuz bir ilişki içerisinde olmanız şu an için imkansız gözüküyor. Ne kadar zorlasanız da bu ilişki son bulabilir. Yakın zaman içerisinde belli bir sebep dolayısıyla da olabilir ya da yıllar içinde kendiliğinden gelişen bir durumun sonucu olarak da.

21.21 SAAT ANLAMI

Aşk hayatınızı bir ileri evreye taşınacağınız anlamına gelmekte. Yapılan aşk planları ve kurulan hayallerin sonu evlilik ile bitebilir. Ciddi ve büyük hayallerinizin gerçekleşeceği günler çok yakın.

22.22 SAAT ANLAMI

Kendi güç ve zayıflıklarınızı fark edeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Bu durum aile, iş ve aşk hayatındaki ilişkileri güçlendirmenizde oldukça önemli bir rol oynayacak. Hatta uzun zamandır hoşlandığınız kişiden beklediğiniz bir teklif gelebilir ve uzun soluklu bir ilişkinin ilk adımları atılabilir. Düşünce ve duygularınızı birbirinizle paylaşmanız sizleri birbirinize yakınlaştırmak için büyük fırsat olacak. Konuşmaktan çekinmemelisiniz.

23.23 SAAT ANLAMI

İş hayatınızla ilgili pozitif gelişmeler yaşanacak. Uzun süredir beklediğiniz terfi için mükemmel bir fırsat ayağına doğru geliyor. Sevdiğin kişi ise sizi hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görmekte. Siz de ona karşı duygu doluysanız ve özel biri olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmemelisiniz. Duygularınızı açık bir şekilde belli edin.

TERS SAATLERİN ANLAMI:

01.10 SAAT ANLAMI

İş veya eğitim hayatınızda elde ettiğiniz başarılar başkaları tarafından oldukça kıskanılmakta. Etrafınızda size ihanet etmek için bekleyen insanlar bulunuyor. Ayağınızı kaydırmak için tetikteler.

02.20 SAAT ANLAMI

Kariyer ve maddi konularla ilgili beklediğiniz haber için kendinizi hazırlyın. Uzun süredir merakla beklediğiniz o haber sizin açınızdan kötü şekilde sonuçlanabilir. Sürekli göz göze geldiğiniz kişiyle ilgili düşünceleriniz ise maalesef yanlış olabilir. Bakışlarınızdan rahatsız olduğu için size bakıyor olabilir.

03.30 SAAT ANLAMI

Yaptığınız işlerle ilgili yolunuza taş koymak isteyen birileri bulunuyor. Adımlarınızı atarken dikkatli olun. Aşık olduğun kişiyi yavaş yavaş unutmaya çalışsanız iyi edersiniz. Çünkü gönlünde başka birisi olma ihtimali bulunuyor. Bu durumu önceden kabullenip onu kafandan atmak için iyi bir zaman dilimine giriyorsunuz. Yoksa canınız daha fazla yanabilir.

04.40 SAAT ANLAMI

Davranışlarınızla etrafındaki insanları farkında olmadan üzüyorsunuz. Kırdığınız insanlar için çok geç olmadan harekete geçmelisiniz. Şu anda içerisinde olduğunuz ilişkini gözden geçirin. Kendi iç dünyanıza çekilin ve hisselerinizi sorgulayın.

05.50 SAAT ANLAMI

Şimdiden yakın gelecek için kendinizi hazırlayın. Kötü bir sürprizle karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Etrafınızda yaşanan olaylara kafanızı yorun. Sizin için kötü sonuçlar doğabilir. Ayrıca hoşlandığın kişi size karşı boş değil. Fakat duygularını ifade etmekte biraz çekimser. Bu konuda ilk adımı atmanız sizin için mutlu sona ulaşmanıza fayda sağlayacak.

10.01 SAAT ANLAMI

Aşk hayatınız mutlu sonla bitebilir. Karşındaki kişi ömrünün geri kalanını sizinle geçirmek istiyor. Yakın gelecekte sürpriz bir evlilik teklifine hazır olun!

12.21 SAAT ANLAMI

Sizi bekleyen kötü bir sürpriz var. Yakın birisi ayağınızı kaydırmak için arkanızdan işler çeviriyor. Ayrıca karşındaki kişinin sizi sevmediğini öğreneceğiniz günler de oldukça yakın. Bu durumu kabullenip onu kalbinden çıkarmalısınız.

13.31 SAAT ANLAMI

Ev, iş veya okul hayatında hoşlanmayacağınız bazı tatsız olaylar yaşanacak. Üstesinden gelmek için güçlü olmanda fayda bulunuyor. Düşünmeden duramadığın o kişinin aklına dahi gelmiyor olabilirsin. Hatta seni umursamadığını bile söylesek doğru olabilir.

14.41 SAAT ANLAMI

Bir eşya ya da bir yakın arkadaşınızı muhtemelen kaybettiniz. Ancak bu durumu daha farkında değilsin. Bu durumun üstesinden gelebilmek için hazırlıklı ol. İlişkinde kaydettiğin aşama çok daha ciddi boyutlara geçebilir. Karşındaki kişi hayatının geri kalanını seninle geçirmek için planlar yapmakta. Ciddi teklifler söz konusu olabilir.

15.51 SAAT ANLAMI

Geçmişten gelen bir mutluluk yaşamanız çok yakın gözüküyor. Eski sevgiliniz ile yakın zamanda iletişime geçebilirsiniz. Önemsiz sebeplerden dolayı yaşanan uzaklık son bulabilir. Yeniden barışmanız ise an meselesi görünüyor.

20.02 SAAT ANLAMI

İş veya eğitim hayatınla ilgili gelecek zamanda önemli bir proje içine girebilirsiniz. Bu durum sizi strese sokacak ve performansınızı düşürecek. Olumsuz düşünceleri kafanızdan atıp yapabileceğinize kendinizi inandırın. Sevdiğiniz kişiyle uzun soluklu ilişkiniz evlilik sonuçlanacak gibi gözüküyor. Evlilik teklifine hazır olun!

21.12 SAAT ANLAMI

Arkanızdan dedikodunuzu yapan insanların yanı sıra sizin için iyi dilekleri olanlar da var. Çevrendeki insanları iyi analiz et. Bu arada hoşlandığın kişinin aklından dahi çıkmıyorsun. Her dakika seni düşündüğü için vaktinin çoğunu sana ayırmak ve seninle birlikte olmak istiyor. Bu durumun yalnızca tek taraflı olmadığını ona göster.

23.32 SAAT ANLAMI

23.32 saat dilimi arkadaşım dediğin insanlara dikkat etmen için uyarı olabilir. Herkese güvenmemeli ve kendinle ilgili bilgileri paylaşmaman senin yararına olabilir. Farkında değilsin ancak sevdiğin kişi de sana sırılsıklam aşık. İlişki eğer böyle devam ederse yakın bir süreçte evlilik ile sonuçlanabilir.


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