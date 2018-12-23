HABER

Ters yönde ilerleyen motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosiklet, taksi ile çarpıştı.

Ters yönde ilerleyen motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosiklet, taksi ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Çankaya ilçesi Bülbülderesi Caddesi'nde meydana geldi. Ters yönde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NVU 77 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Osman K. yönetimindeki 06 T 6909 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, çağırılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Ters yönde ilerleyen motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 yaralıTers yönde ilerleyen motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 yaralı

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
2 milyon liralık mirası tüketip hırsızlık yaparken yakalanan genç, yeniden cezaevinde2 milyon liralık mirası tüketip hırsızlık yaparken yakalanan genç, yeniden cezaevinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Antalya'da olta ile dev köpekbalığı yakaladılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.