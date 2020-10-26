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Ters yönden elen otomobilin altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen otomobilin çarparak sürüklediği motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen otomobilin çarparak sürüklediği motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün elindeki poşette bulunan ayranlar yola saçıldı.
Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönden akaryakıt istasyonu istikametine gitmekte olan Ali S.Y.’nin kullandığı 07 ALV 843 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, akaryakıt istasyonu istikametinden gelen Cengiz Sönmez’in kullandığı 07 ALH 308 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, asfaltta sürüklenen motosikletin sürücüsü Cengiz Sönmez, kolu motosikletin altında kalarak ağır yaralandı. Sönmez, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün elindeki poşette bulunan ayranlar ise yola saçıldı.

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