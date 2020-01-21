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  4. Ters yönden gelen araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Ters yönden gelen araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ters yönden gelen araç kazaya neden oldu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ters yönden gelen araç kazaya neden oldu. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 80 yaşındaki Şevki Atilla hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesi Kademe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde seyir halinde ilerleyen 48 EG 739 plakalı araç ile 35 KDV 48 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 48 EG 739 plakalı araçta bulunan Emre D. (35) ile Şevki Atilla (80) otomobilin içinde sıkıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından kaza bölgesine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kazada sıkışan iki kişiyi araçtan çıkardı. Kazada yaralanan Emre D. (35) ile Şevket Atilla (80) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 80 yaşındaki Şevki Atilla’nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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