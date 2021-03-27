HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ters yönden gelen araçtan kaçarken karşı şeride uçtu: 2 yaralı

Ters yönden gelen araçtan kaçarken karşı şeride uçtu: 2 yaralı

27.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de ters yönden gelen kamyonete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki otomobille çarpıştı.

Arnavutköy’de ters yönden gelen kamyonete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alperen Ü., yönetimindeki 06 BBE 522 plakalı otomobil ile ilerlediği sırada ters yönden gelen kamyonete çarpmamak için frene basarak manevra yaptı. Sürücünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki 34 CUK 545 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CUK 545 plakalı otomobilde bulunan İsmail Erdoğan ve Hüseyin Emil yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre cadde trafiği kapatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların neticesinde kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.
Öte yandan yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştıKocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Eyüpsultan'da koronavirüs kurallarını hiçe sayan gençler siren seslerini duyunca böyle kaçtı

Siren seslerini duyunca böyle kaçtılar

Yozgat'ta doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Yer: Zonguldak! Takip ettiği kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan iller

28 Mart hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

İzmir'de toplu flamingo ölümleri tedirgin etti

Toplu flamingo ölümleri alarma geçirdi: Normal değil

Köpeği ormanda ağaca bağlayıp ölüme terk ettiler

Köpeği ormanda ağaca bağlayıp ölüme terk ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.