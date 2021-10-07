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Ters yönden gelen minibüs şoförü can aldı!

07.10.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da ters yönde giden minibüs, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 42 yaşındaki otomobil sürücüsü Mustafa Avcı hayatını kaybetti, 16 tarım işçisi ise yaralı olarak kurtulabildi.

Ters yönden gelen minibüs şoförü can aldı!

Kaza, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karaisalı Mahallesi'nden aldığı tarım işçilerini Gaziantep'e taşıyan Ahmet Ataş, yönetimindeki minibüsüne akaryakıt almak için ters yönde ilerlerken, karşı yönden gelen Mustafa Acı’nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan 16 yaralı tarım işçisi ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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