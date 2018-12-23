HABER

Ters yönden gelen motosiklet ile taksi kafa kafaya çarpıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

ANKARA'da ters yönden gelen motosiklet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi yaralandı.

ANKARA'da ters yönden gelen motosiklet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi yaralandı. Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bülbülderesi Caddesi üzerinden Kolej istikametine ters yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 NVU 77 plakalı motosiklet, Libya Caddesi üzerinden Seyranbağları istikametine seyir halinde olan Osman K. idaresindeki 06 T 6909 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce yerde sürüklenirken, sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazada hasar gören motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
2 milyon liralık mirası tüketip hırsızlık yaparken yakalanan genç, yeniden cezaevinde2 milyon liralık mirası tüketip hırsızlık yaparken yakalanan genç, yeniden cezaevinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Antalya'da olta ile dev köpekbalığı yakaladılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.