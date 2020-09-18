Ters yöne geçen otomobil ortalığı birbirine kattı

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Demirtaş Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Fatma Pelin Y.’nin (28), direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşarak, karşı yola geçti. Seyir halindeki İbrahim Ü. (69) yönetimindeki otomobil, Samet K.’nin (27) kullandığı otomobil ve Sebahattin H. (61) idaresindeki otomobil aniden önlerine çıkan Fatma Pelin Y.’nin otomobiline çarptı. 4 otomobilin karıştığı kazada, Fatma Pelin Y. ile Samet K.’nin otomobilinde yolcu konumunda bulunan kimliği belirsiz kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, o sırada kaza yerinde olan Bursa Arama Kurtarma Spor Derneği (BAKUT) gönüllüleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada; Fatma Pelin Y., Samet K. ve bu kişilerin otomobillerinde yolcu olarak bulunan birer kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.