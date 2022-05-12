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Ters yöne girdi! Dehşet saçtı: Feci kaza

12.05.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın-İzmir karayolu üzerinde ters yöne giren otomobilin sürücüsü kazaya neden oldu. Feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ters yöne girdi! Dehşet saçtı: Feci kaza

Aydın'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de şarampole devrilirken, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

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KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 22.00 sıralarında Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldiği öğrenilen İbrahim Akbal yönetimindeki HB KL 487 yabancı plakalı otomobil, İncirliova'dan Germencik istikametine ilerlerken ters yöne girerek, karşı yönden gelen 09 TA 053 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle sürüklenerek şarampole devrildi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede, yabancı plakalı otomobilde bulunan 5 kişiden yolcu konumunda bulunan Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in araçta sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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