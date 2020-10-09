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  4. Ters yöne giren araç kazaya sebep oldu! 4 kişi yaralı

Ters yöne giren araç kazaya sebep oldu! 4 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 00:16 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ters yöne giren araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Ters yöne giren araç kazaya sebep oldu! 4 kişi yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Bartın-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

Çaycuma ilçesi Hacılar köyü mevkiinde ters yöne giren Z.T.'nin hakimiyetindeki araç, Saltukova'dan Çaycuma'ya gitmekte olan O.K. hakimiyetindeki araca çarptı.

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Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma itfaiyesinden yardım istendi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden kurtardığı yaralılar Z.T., T.T., O.K. ve C.Ş. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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