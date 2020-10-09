Ters yöne giren araç kazaya sebep oldu! 4 kişi yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Bartın-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

Çaycuma ilçesi Hacılar köyü mevkiinde ters yöne giren Z.T.'nin hakimiyetindeki araç, Saltukova'dan Çaycuma'ya gitmekte olan O.K. hakimiyetindeki araca çarptı.

Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma itfaiyesinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden kurtardığı yaralılar Z.T., T.T., O.K. ve C.Ş. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

