HABER

Ters yöne giren cipin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 09:08 | Son Güncelleme

BURSA'da, sürücüsünün ters yöne girdiği cip, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Ters yöne giren cipin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, sürücüsünün ters yöne girdiği cip, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın ardından cip sürücüsü, yoldan geçen taksiye binerek kaçtı.
Kaza saat 05.30 sıralarında Çamlıca Mahallesi Bursa- Orhaneli Karayolu'nda meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'ndeki gece kulübünde şoför olarak çalışan Murat Mutlu (47), mesaisi biten personeli almak üzere 16 ZE 929 plakalı otomobille işyerine gitmek üzere yola çıktı. Aynı gece kulübünden çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen Yusuf H. (24) de polis kontrol noktasına takılmamak için 35 AGG 623 plakalı cipiyle ters yöne girerek, Lefkoşe Caddesi yönünde ilerlemeye başladı. Cip, karşı yönden gelen Murat Mutlu'nun otomobili ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden yola fırlayan Murat Mutlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yusuf H. ise yoldan geçen taksiye binerek, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Murat Mutlu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, Yusuf H.'nin taksiden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında indiği ancak tedavi için hastaneye müracaat etmediği belirlendi. Polis, kaçan Yusuf Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ters yöne giren cipin çarptığı otomobilin sürücüsü öldüTers yöne giren cipin çarptığı otomobilin sürücüsü öldüTers yöne giren cipin çarptığı otomobilin sürücüsü öldüTers yöne giren cipin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

PARTNERCem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...Cem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...
Jandarmadan uyuşturucuya ‘Şok’ darbeJandarmadan uyuşturucuya ‘Şok’ darbe
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralıTaklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.