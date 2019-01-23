Ters yöne giren halk otobüsü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün ters yöne girdiği özel halk otobüsünün çarptığı Şemse Sarı (21) hayatını kaybederken, Gülbahar Ökmen (23) ise yaralandı. Otobüs sürücüsü kazanın ardından kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Mardin-Kızıltepe karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 H 0243 plakalı özel halk otobüsü, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters yöne girdi. Ters yönde seyreden otobüs, yolda yürüyen tekstil fabrikası işçilerin Şemse Sarı ve Gülbahar Ökmen'e çarptı. Kazada Şemse Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Gülbahar Ökmen ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

OTOBÜSÜ BIRAKIP KAÇTI

Kazanın ardından özel halk otobüsü şoförü, aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



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