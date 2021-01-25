Ters yöne giren motosiklet otomobile böyle çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ters yöne girerek otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Yunus B. idaresindeki 34 RJ 431 plakalı motosiklet, ters yöne girdi. Bunun ardından Ali Rıza M. yönetimindeki 41 TL 461 plakalı otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan motosikletin otomobile çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ters yöne giren motosiklet sürücüsünün, yol üzerinde dönüş yapmak üzere olan otomobile çarptığı görünüyor. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruluyor.

