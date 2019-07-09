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Ters yöne giren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, ters yönde giderken, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Sebahattin Şentürk, öldü.

Ters yöne giren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, ters yönde giderken, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Sebahattin Şentürk, öldü.
Kaza, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sebahattin Şentürk, cadde üzerinde ters yönde ilerlerken, Rıfat Koçak'ın kullandığı BF-529-YG plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şentürk, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Rıfat Koçak ile ile ilgili soruşturma sürüyor.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Sebahattin Şentürk'ün aracı ile ters yönde ilerlediği görülüyor.

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Ters yöne giren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldüTers yöne giren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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