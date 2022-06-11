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Ters yöne giren sürücülere ilginç uyarı: Zenginler geçebilir

11.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, kavşaklarda yapılan düzenlemenin ardından bazı yollar tek yön olarak kullanılmaya başlandı. Yapılan değişiklikten haberi olmayan bazı sürücüler yanlışlıkla tek yöne girmeye devam edince, çevredekilerden ilginç bir uyarı geldi. Yolun girişine asılan tabeladaki "Zenginler geçebilir" yazısı dikkat çekti

Ters yöne giren sürücülere ilginç uyarı: Zenginler geçebilir

Samsun’da kavşak düzenlemeleri kapsamında çift şeritli bazı yollar tek şerit olarak değiştirildi. Vatandaşların astığı “Cezası 1800 TL, zenginler geçebilir” yazısı ise görenleri gülümsetti...

Samsun’da yeniden düzenleme yapılan 106 kavşaktan 80’i tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında bazı yolların gidiş-geliş güzergahları değiştirildi. Güzergahın değiştiği yollara uyarıcı tabelalar konulsa da yıllardır aynı yolu kullanan sürücüler alışkanlık gereği yine yolları eskisi gibi kullanmaya devam edince ceza yiyen vatandaşlar başka sürücülerin de ceza yememesi ilginç bir yönteme başvurdu.

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“TERS YÖN, CEZASI 1800 TL, ZENGİNLER GEÇEBİLİR”

Güzergahın değiştiği yolun başına astıkları kartona “Ters yön, cezası 1800 TL, zenginler geçebilir” yazan vatandaşlar görenleri güldürürken, 1800 TL ceza yemekten de kurtardı.

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İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Fener Sokak ve Öğretmenler Caddesi girişine asılan karton yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çekti.

Kavşak düzenlemeleri kapsamında 100. Yıl Bulvarı’ndan 2. Bulvar’a çıkan Fener Sokak ve 2. Bulvar yolundan Öğretmenler Caddesi’ne giden yol çift şeritten tek şeride düşürüldü. Vatandaşlar her 2 yolun başına da uyarı yazısı asarak kendi çözümlerini buldular.

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Samsun
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