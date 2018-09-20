TERS YÖNE GİRİP 17 YAŞINDAKİ KIZI ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ 10 YIL CEZAYA ÇARPTIRILDI

* Kaza anı kamerada

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Geçen yıl Kartal'da ters yöne girip17 yaşındaki Beyza Solmaz'a çarparak ölümüne neden olan minibüs şoförü Mehmet Ali Demir, Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu yargılanan minibüs şoförü Mehmet Ali Demir ve avukatı katıldı. Beyza Solmaz'ın annesi Elif Solmaz ve aynı kazada yaralanan babası Naci Solmaz da duruşmada hazır bulundu.

ATK SANIĞI ASLİ KUSURLU BULDU

Mahkeme Başkanı Zeynep Durdu Ak, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen raporu özetledi. Raporda sanık Mehmet Ali Demir asli kusurlu, yayalar ise tali kusurlu. Karar duruşmasında tanık olarak dinlenen Nuran Sarı kaza sırasında orada olduğunu, kazayı gördüğünü, olaydan bir gün sonra polise giderek kendisini tanık olarak yazdırdığını söyledi. Olay anını anlatan Nuran Sarı, "Olay yerinde karşıdan karşıya geçiyordum, büyük bir gürültü duydum. Arkamı dönüp baktığımda Beyza Solmaz yerde yatıyordu. Babası da diğer şeride geçmişti. O başka bir aracın altındaydı. Geliş gidiş yönü aynıydı, minibüs tek yönde gidiyordu" dedi.

Solmaz Ailesi'nin Avukatı Tuğba Bulut Yamaç, sanığın ters yönde hızlı giderek olaya neden olduğunu belirterek, "Bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum. Ülkemizde trafik kazalarının çok olması nedeniyle kurallara uyma bakımından bir örnek teşkil etmesi bakımından alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulmasını istiyoruz" dedi.

Sanığın ters yönde ve hızlı araç kullandığı için kazanın meydana geldiğini savunan müşteki Elif Solmaz, "Ailecek çok kötü durumdayız, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.