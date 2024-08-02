Tersanede korkunç olay! Metrelerce yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesinde meydana geldi. Bakım ve boya yapmak için insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, henüz bilinmeyen nedenle metrelerce yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik'e olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Talihsiz işçiler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İşçilerin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır