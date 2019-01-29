Tersanedeki yangında ölen genç toprağa verildi

Tuzla tersaneler bölgesinde meydana gelen gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammed Ali Yılmaz’ın cenazesi, Kocaeli’de toprağa verildi.

Olay, dün İstanbul Tuzla tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gemide yapılan çalışmalar sırasında kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü isimli işçiler hayatını kaybederken, 1’i ağır 11 kişi ağır yaralandı. Otopsi incelemeleri için Yenibosna’da bulunan adli tıp kurumu morguna kaldırılan Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü’nün cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Muhammed Ali Yılmaz’ın cenazesi, yakınları tarafından Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’ndeki evine getirildi. Evinde helallik alınan Yılmaz’ın cenazesi Diliskelesi Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

