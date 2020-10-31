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Tersine şarj özelliğinde önemli detaylar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Apple tarafından sunulan ve büyük bir beğeni kazanan iPhone 12, tersine şarj desteği verecek. Hadi gelin haberimizle ilgili detaylara birlikte bakalım.

Tersine şarj özelliğinde önemli detaylar

iPhone 12 tersine şarj özelliği şirket tarafından resmi olarak açıklanmadı. Bunun yerine Apple, diğer cihazlarla birlikte özelliği açıklama kararı aldı. Neden böyle birşey yaptığı ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Apple tarafından geliştirilen bu özellik, akıllı telefonlar arasında olmayacak. Bunun yerine AirPods gibi cihazlar kullanılarak yapılacak. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde bu özelliğin kullanılması bekleniyor.
Tersine şarj özelliği ile alakalı bazı detaylardan bahsetmek gerekiyor. Bu özellik iPhone bir AC elektrik prizine bağlıyken çalışacak. Böylece cihazdan şarj yeme gibi bir problem olmayacak. Özelliğin patenti alındığında herkes, iPhone cihazından olduğu gibi şarj alacağını sanmıştı.

AirTags ve yeni AirPods modelleri, iPhone 12 serisinin tersine şarj uygulayabileceği cihazlar arasında yer alıyor. FCC belgelerine bakılırsa, şarj işlemi oldukça kısa sürecek. Böylece kullanıcılar, şarjın dolması için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Apple yeniliklerine bu alanda da devam etti diyebiliriz.

Tüm bu özelliklerin 1 ay sonra açıklanacağı tahmin ediliyor. Muhtemelen AirTags ve yeni AirPods özellikleri anlatılırken bunlara da yer verilecek. Her ne kadar Apple böyle bir özelliği ilk defa piyasaya sunacak gibi görünse de doğru değil. Huawei uzun bir süredir böyle bir özellik zaten sunuyordu. Sizce Apple gerçekten de yenilikçi mi yoksa iyi bir taklitçi mi?

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