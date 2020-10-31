Tersine şarj özelliğinde önemli detaylar

iPhone 12 tersine şarj özelliği şirket tarafından resmi olarak açıklanmadı. Bunun yerine Apple, diğer cihazlarla birlikte özelliği açıklama kararı aldı. Neden böyle birşey yaptığı ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Apple tarafından geliştirilen bu özellik, akıllı telefonlar arasında olmayacak. Bunun yerine AirPods gibi cihazlar kullanılarak yapılacak. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde bu özelliğin kullanılması bekleniyor.

Tersine şarj özelliği ile alakalı bazı detaylardan bahsetmek gerekiyor. Bu özellik iPhone bir AC elektrik prizine bağlıyken çalışacak. Böylece cihazdan şarj yeme gibi bir problem olmayacak. Özelliğin patenti alındığında herkes, iPhone cihazından olduğu gibi şarj alacağını sanmıştı.

AirTags ve yeni AirPods modelleri, iPhone 12 serisinin tersine şarj uygulayabileceği cihazlar arasında yer alıyor. FCC belgelerine bakılırsa, şarj işlemi oldukça kısa sürecek. Böylece kullanıcılar, şarjın dolması için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Apple yeniliklerine bu alanda da devam etti diyebiliriz.