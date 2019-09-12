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Tersten girdiği kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün ters şeritten kavşağa girdiği otomobil, TIR'la çarpıştı.

Tersten girdiği kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün ters şeritten kavşağa girdiği otomobil, TIR'la çarpıştı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazaya neden olan otomobil sürücüsü, olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza, dün gece, Ankara-İzmir karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Şükrü Gökdemir yönetimindeki 47 PJ 460 plakalı TIR, kavşağa ters şeritten girerek karayoluna çıkmak isteyen sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı. O anlarda otomobil sürücüsü önce araçtan indi, sonra tekrar aracına binerek kaza yerini terk etti. Kamyonun da ön tarafında hasar oluşan kazayı görenler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis inceleme yaptı. Kaza yerini terk eden aracın 64 DU 942 plakalı otomobil olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada otomobil, kaza yerine yaklaşık 850 metre mesafede, şehir merkezindeki bir arsada terk edilmiş halde bulundu. Otomobil, çekiciyle, bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin deposuna götürüldü. Otomobili kimin kullandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntüde, kazaya karıştığı tespit edilen otomobilin, kavşağa ters istikametten girdiği ve beklemeden karayoluna çıkmaya çalıştığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Tersten girdiği kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtıTersten girdiği kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtıTersten girdiği kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtıTersten girdiği kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

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