Terzi: “Hemşirelik Bölümü, akademisyenleri ve öğrenci memnuniyeti ile akreditasyonu hak ediyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölümünün, akademisyenleri ve öğrenci memnuniyeti ile akreditasyonu hak ettiğini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü; 2 yıldır sürdürdüğü akreditasyon çalışmalarını, düzenlediği “Hemşirelik Eğitiminde Kalite Çalıştayı”nda paydaşlarıyla mercek altına aldı. Yoğun bir şekilde akreditasyon faaliyeti içinde olan Hemşirelik Bölümü, bu kapsamda düzenli olarak paydaş toplantıları yapıyor. Hemşirelik Bölümü, bu faaliyetlerinin devamı olan Hemşirelik Eğitiminde Kalite Çalıştayı ile akreditasyon sürecine ortak olan dış paydaş konumundaki kamu ve özel sektör kuruluşlarının yetkililerini bilgilendirdi.

Fakültenin konferans salonundaki çalıştaya; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Afitap Özdelikara, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Akreditasyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, Bölüm akademisyenleri ile dış paydaş olarak bu süreçte yer alan kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

“Hemşirelik Bölümünün akreditasyon sürecinde olması diğer bölümleri de cesaretlendiriyor”

Çalıştayın açılış konuşmasında söz alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, akreditasyon sürecine giren bir kurumun nitelikli ve özellikli bir geçmişe sahip olmasının önemine işaret ederek “OMÜ, 44 yıllık köklü bir maziye sahip olan bir üniversite ve bünyesinde barındırdığı Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Hemşirelik Bölümümüz de bir geçmişe sahip. Tabii geçmişe sahip olmak yetmiyor zira bu geçmişin nitelikli olması da gerekiyor. Sağlık Bilimleri Fakültemizin gerçekten sağlam adımlarla geleceğe ilerlediğini görüyoruz ki bu da Fakülte bünyesindeki diğer bölümleri cesaretlendiriyor; tıpkı Tıp Fakültesinin akredite olması gibi ve yine diğer fakültelerimizin bazı bölümlerinin bu süreçten geçip akreditasyon belgesini alması gibi. Yani hem fakülte hem de bölüm bazında akreditasyonlarımızı gerçekleştiren bir üniversiteyiz. OMÜ’nün bir parçası olan Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak bu süreci yaşamak, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu tabii diğer bölümlerimizin de akredite olabileceği anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Bütün çabalar daha yaşanılabilir bir kent ve üniversite için”

Konuşmasında Samsun’un kent olarak sürekli bir gelişim ve değişim gösterdiğini kaydeden Dekan Prof. Dr. Terzi, bu durumun OMÜ’ye olumlu yansımaları olduğunu belirterek, “Samsun her geçen gün gelişen ekonomisi ve ulaşımıyla, yanı sıra tarihî ve doğal güzellikleriyle hem öğrencilere hem de akademisyenlere hitap ediyor. Üniversitemiz de bu gelişime paralel olarak hem çevre ve yeniden yapılanma açısından hem Sıfır Atık Projesi ve yürütülen vb. projeler bakımından dikkat çeken bir atılım gösteriyor. İşte bütün bu gelişmeler, daha yaşanılabilir bir kent ve üniversite amacına hizmet ediyor. Dolayısıyla bütün bu hamleler, fakülte ve yüksekokullarımızı ‘daha iyi neler yapabiliriz’ noktasına götürüyor. Zaten üniversitemiz de bu doğrultuda kalite politikaları izliyor” dedi. “Hemşirelik Bölümü, akademisyenleri ve öğrenci memnuniyeti ile akreditasyonu hak ediyor”

Hemşirelik Bölümünün akademisyenleri ve öğrenci memnuniyetiyle akreditasyonu hak ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Terzi, devamında, “Hemşirelik Bölümü hakikaten Türkiye’nin en önemli bölümlerinden biri konumunda zira fakültemizin en çok öğretim üyesi ve araştırma görevlisi barındıran bölümü ve ülkemizin diğer üniversiteleri ile rekabet edebilecek bir kadro ve donanıma sahip. Gelen öğrencilerin de yüksek puanlarla bölüme girmeleri de bunu teyit etmekte. Hemşirelik Bölümünde akademisyenlerimizin isteği ve cesaretiyle başlayan bu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanacağına ve yakın bir zamanda da akreditasyon belgesinin alınacağına inanıyoruz. Bölümümüzün akredite olması hepimizin elini daha da güçlendirecektir ve sağlık alanında ilimizi daha iyi temsil edebileceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan bütün kurumlara ve akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Ardından Akreditasyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç; Hemşirelik Lisans Programının akreditasyon süreciyle ilgili bilgilendirme sunumunda, sürecin detaylarını paydaş kurumların yetkilileriyle paylaştı. Zorlu olduğu kadar eğitici ve öğretici bir süreçten geçtiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Kulakaç, sunumunda şimdiye dek neler yaptıklarını, öğrencileri iş birliği içinde oldukları paydaş kurumlara gönderirken hangi süreçlerden geçirdiklerini ve mezunlardan da neler beklediklerini katılımcılara aktardı.

“Standartları destekleyecek klinik hemşirelerle çalışıyoruz”

Sunumunda öğrenciler, öğretim elemanları, eğitim yönetimi, fiziksel alt yapı, maddi kaynaklar, sürekli iyileştirme gibi standartlar konusunda katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. Kulakaç, bu hususlarda başta laboratuvarlar olmak üzere pek çok iyileştirme gerçekleştirdiklerini ve Bölüm olarak standartları destekleyecek klinik hemşirelerle çalışmaya başladıklarını vurguladı. “Kalite çalışmalarında İngilizce tıptan sonra ikinci sıradayız”

Rektörlük yönetimi tarafından da desteklendiklerini kaydeden Prof. Dr. Kulakaç, kalite çalışmalarında ön plana çıktıklarını ve bu süreçte Tıp Fakültesi İngilizce Programının hemen arkasından ikinci sırada yer aldıklarını sözlerine ekledi.

Sunum, paydaş kurum temsilcilerinin fikir ve değerlendirmeleriyle etkileşimli hâle gelirken Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı da yöneltilen soru üzerine, yürüttükleri “akran danışmanlığı” yöntemine dair detayları paylaşırken, bu uygulamada 3. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine danışmanlık yaptığını ve bu yönde pozitif geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Hemşirelik Eğitiminde Kalite Çalıştayı, sonrasında Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın moderatörlüğünü yaptığı ve Bölüm akademisyenlerinin düşüncelerini paylaştıkları “Mevcut Sorunların Analizi” ve “Paydaş Önerileri” başlıklı oturumlarla devam etti. HEPDAK’ın ziyareti 4 Aralık’ta

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, akreditasyon çalışmaları kapsamında 4 Aralık 2019 tarihinde Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından ziyaret edilecek.

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