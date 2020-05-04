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Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Adana’da iş yeri ve evlerini kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla suçüstü yakalandı. Bir terzide gündüz maske üretilip, gece kumar oynatılması dikkat çekti. Operasyonda, kumar oynadığı öne sürülen 34 kişiye de toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özcan S.’ye ait kahvehanenin ön girişindeki kepenklerin kapalı olduğu, iş yerinin arka girişine yapılan gizli geçitten müşterilerin içeri alındığı tespit edildi. Orhan Ö.’nün terzihanesinde ise sabah maske ve tulum üretildiği, gece ise kumar oynatıldığı belirlendi. Vildan A. ile Hülya K.’nın de evlerinde kumar gecesi düzenlediği, Savaş B.’nin de çiftliğinde kumar oynattığı tespit edildi. Başka bir kahvehane sahibi Emin K.’nın da akşam saatlerinde iş yerini kumarhaneye dönüştürdüğü anlaşıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, Özcan S., Orhan Ö., Vildan A., Hülya K., Savaş B. ve Emin K.’yı gözaltına aldı. Şüphelilere, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem uygulandı.

Öte yandan iş yeri, çiftlik ve evlerde yapılan aramalarda kumardan elde edildiği düşünülen toplam 8 bin 450 TL para, oyun kağıtları ve pullara el konuldu, iş yerleri mühürlendi. Ayrıca kumar oynadıkları öne sürülen 34 kişiye de kumar oynama, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.

(DHA)

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