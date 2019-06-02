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Terzilerin bayram mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 15:16 | Son Güncelleme

Osmaniye’de 35 yıldan bu yana terzilik yapan Sait Taşkın, Ramazan Bayramı öncesinde işlerinde hareketlilik olduğunu söyledi.Bir zamanlar terziliğin en önemli mesleklerin başında geldiğini belirten Taşkın, "Mübarek Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların hazır giyim mağazalarından aldığı ürünleri vatandaşların bedenlerine göre ayarlıyoruz.

Terzilerin bayram mesaisi

Osmaniye’de 35 yıldan bu yana terzilik yapan Sait Taşkın, Ramazan Bayramı öncesinde işlerinde hareketlilik olduğunu söyledi.
Bir zamanlar terziliğin en önemli mesleklerin başında geldiğini belirten Taşkın, "Mübarek Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların hazır giyim mağazalarından aldığı ürünleri vatandaşların bedenlerine göre ayarlıyoruz. Dün itibariyle işlerimde hareketlilik yaşanmaya başladı. Yarın arife günü olması nedeniyle büyük yoğunluk yaşanacağını düşünüyorum. Vatandaşlar her bayram öncesi çeşitli nedenlerden dolayı alışverişini son günlere bırakması bizim iş tempomuzu artırıyor” dedi.
Hazır giyimin yaygınlaşmasının ardından terzilerin artık tamircilik yapmaya başladığını ifade eden Taşkın, "Önceleri hazır giyim olmadığı için terzilik mesleği çok değerliydi. Şu an herkes hazır giyime yöneldi, böyle olunca da terziler sadece tamircilik yapmaya başladı. Hazır giyim satışı yapan mağazaların getireceği işler şu anda bizim ekmek paramız" diye konuştu.
Kendisinin de bir terzi olarak hazır giyimi tavsiye ettiğini belirten İbrahim Taşkın, insanların maddi durumlarına göre, kalitesine göre her fiyattan hazır giyim alabileceklerini kaydetti.
Bir vatandaşın pantolon diktirmek istediğinde kumaş fiyatı kadar terziye dikiş parası verdiğini aktaran Taşkın, "Oysa pantolonun sadece kumaşına vereceği para ile güzel bir pantolon alınabilir. Bu yüzden ben de vatandaşların hazır giyimi tercih etmelerini isterim. Bizim mesleğimiz artık tamirciliğe döndü. Şu anda çok şükür işlerimiz oluyor. Ufak tefek de olsa çoluk çocuğumuzun nafakasını çıkartabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Terzilerin bayram mesaisi

Terzilerin bayram mesaisi

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