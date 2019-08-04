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'Terzilik mesleği, gelişen teknoloji karşısında yok oldu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 66 yıldır terzilik yapan Remzi Kayaalp (84), hazır giyimin artması nedeniyle terziliğin tükenme noktasına geldiğini söyledi.

'Terzilik mesleği, gelişen teknoloji karşısında yok oldu'

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 66 yıldır terzilik yapan Remzi Kayaalp (84), hazır giyimin artması nedeniyle terziliğin tükenme noktasına geldiğini söyledi.
Kayseri'de yaşayan Remzi Kayaalp, 66 yıldır tarihi kapalı çarşıdaki 5 metrekare dükkanında ekmek mücadelesi veriyor. Her gün saat 07.00'de dükkanına gelen ve akşam saatlerine kadar çalışan Kayaalp, bugüne kadar sayısız çırak yetiştirdiğini, ancak bu mesleğe eskisi kadar rağbet olmadığını söyledi. 1953 yılında kapalı çarşıya girdiğini ve 66 yıldır baba mesleğini yaptığını belirten Kayaalp, "Önceden işlerimiz çok güzeldi. Elbise dikerdik, tamir yapardık. Şimdilerde herkes bedenine uygun olan elbiseleri alıyor. Terzilik mesleği gelişen teknoloji karşısında eridi, yok oldu. Bu nedenle oğullarımın baba-dede mesleğini yapmasını istemedim. İlerlemiş yaşım ve hastalıklarım olmasına rağmen çalışmak bana iyi geliyor. Sabah geliyorum, iş gelirse yapıyorum. Esnaf komşularla laflıyorum ve evime dönüyorum" dedi.

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'Terzilik mesleği, gelişen teknoloji karşısında yok oldu''Terzilik mesleği, gelişen teknoloji karşısında yok oldu'

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