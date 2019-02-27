HABER

Terzinin evinden tarihi eser fışkırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 21:16 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde terzi M.K.'nın evine yapılan baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Terzinin evinden tarihi eser fışkırdı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde terzi M.K.'nın evine yapılan baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesi Güngören Mahallesinde oturan M.K.'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen arama ve el koyma kararı üzerine eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş bronz ve bakırdan yapılan sikke, yüzük ve bilezikler, eski döneme ait mühürler, Osmanlı dönemine ait pipo, bronz ve bakır takı eşyaları, bronz ve bakır tokalar, objeler, altın ve gümüş sikkeler, insan figürü heykel, çeşitli kılıçlar, metal sini, eski metal ve taş tabaklar, kandil, eski dönem zeytin yağı şişesi, 2 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. M.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler Konya İl Müze Müdürlüğü teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Otomobil seyir halindeyken alev aldıOtomobil seyir halindeyken alev aldı
Vahşi cinayetin işlendiği yerde polis incelemesi sona erdiVahşi cinayetin işlendiği yerde polis incelemesi sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.