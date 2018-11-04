Tes-İş Sendikası Genel Başkanlığına Ersin Akma seçildi

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkanlığına Ersin Akma seçildi.
Tes-İş'in 11. Olağan Genel Kurulu, sendikanın genel merkezinde yapıldı. Divan başkanlığına Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'ın seçildiği genel kurulda Ersin Akma, genel başkanlığa aday tek isim oldu.
Geçerli 287 oyun 247'sini alan Akma, Tes-İş Sendikasının yeni genel başkanı oldu.
Genel kurula BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Teksif Genel Başkanı Nazmi Irgat, İNTES Genel Sekreteri Necati Ersoy, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Demirci, Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar ile çok sayıda davetli ve uluslararası sendika temsilcisi katıldı.
Tes-İş'in Genel Başkanlığını 2014'ten itibaren Mustafa Şahin yürütüyordu.
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