Tesadüf eseri! 'Kronik ağrıyı orgazmla yendim'

18 ay önce tüm tıbbi müdahaleleri tamamen durdurdum. Çünkü ağrılarım geçmiyordu. Şu anda Birleşik Krallık'ta 1,5 ila iki milyon insan bu durumla yaşıyor ve tedavisi yok. Ortalama olarak bir teşhis konması beş yıl sürüyor ve benimkisi yedi yıl sürdü.

Kronik ağrı deneyimim 14 yaşındayken birdenbire ortaya çıktı. Omurgamın üzerinde başlayan ağrı hiçbir zaman geçmedi hatta gün geçtikçe artmaya başladı. Önce çeşitli tıp uzmanları ile görüştüm birkaç hafta hastanede yattım ve bir avuç çeşitli ağrı kesici kullandım her doktor semptomlarımı şaşkın bakışlar ve uzun tuhaf sessizliklerle karşıladığında, teorileri daha da ürkütücü bir hal alıyordu. Kanserli bir tümörden şüphelendiklerini söylediler ancak yıllar sonra şiddetli ve yaygın kronik ağrı ile karakterize bir durum olan fibromiyalji tanısı aldım.

12 yıl boyunca her gün şiddetli kronik ağrıyla yaşadıktan sonra, neredeyse kusursuz bir başa çıkma mekanizması keşfettim diyen Hannah, önce ağrı ile nasıl tanıştığını anlatıyor:

Yıllardır yoga, egzersiz, ilaç gibi türlü yöntemleri deneyen ancak kronik ağrı lardan kurtulamayan genç kadın yanlışlıkla kendi durumuna bir "çare" buldu.

Teşhis bir rahatlama verdi ancak ağrı kesiciler artık fayda etmiyordu. Hala fibromiyaljiyle nasıl yaşayacağımı bilmiyordum. Doktorlardan uzak durdum ve yönetmek için farkındalık ve meditasyona odaklandım. Geçen yıla kadar hayatımı değiştiren tesadüfi bir keşif yaptım.

Eski bir partnerle dalga geçerken, beş yıl sonra ilk kez acımı geçiren bir orgazm yaşadım. Ağrısızlık o kadar yabancı bir duyguydu ki, bunun gerçekte olduğunu anlamak birkaç dakika aldı. Bu normallik hissi, sahip olduğum tüm orgazmlardan daha iyiydi.

Ne yazık ki, kısa sürede orgazmların bir tedavi olarak işe yaramayacağı anlaşıldı ancak güne bir orgazm ile başlamanın ve bitirmenin, gün için ortalama ağrı seviyemi düşürdüğünü fark ettim.'

Orgazm, Hannah için artık ağrı yönetimi haline gelmiş ve dokuz aydır bulduğu yöntemi deniyor. Genç kadın düzenli fizyoterapi, egzersiz ve farkındalık teknikleriyle de ağrısını yönetmeye çalşıyor.



