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Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 08:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli rafting parkuruna sahip ve yıl boyunca binlerce kişinin konuk olduğu Düzce'nin Cumayeri ilçesi, doğaseverler tarafından tesadüfen keşfedilmişti. Sonrasında turizme açılan Harmankaya Şelalesi, 600 metrelik zipline hattı ile ziyaretçilerine adrenalin dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Şu anda 90 metrelik bölümü tamamlanan Harmankaya Şelalesi'ndeki iniş parkurunun yaz aylarında 600 metreye ulaştırılması bekleniyor. Güzel bir tatil geçirmek isteyenler için doğayla iç içe olabilme fırsatı sunan bölgeye gelen turistler macera dolu günler yaşayacak.

Harmankaya Şelalesi adrenalin tutkunlarını bekliyor

Yaklaşık iki yıl önce doğaseverlerin yürüyüşü sırasında ortaya çıkarılan şelale, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi yapılarak turizme açıldı.
Türkiye'nin en önemli motosiklet pisti ve rafting parkuru olan Melen Çayı havzası içerisinde bulunan şelalenin üzerine kurulması düşünülen 600 metrelik zipline hattıyla ilgili projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Köy sınırları içerisinde yer alan ancak turizm açısından yeni keşfedilen Harmankaya Şelalesi'ne kurulan yaklaşık 100 metrelik halat ile iniş yapan dağcılar, bölgenin turizm açısından zenginliğine işaret etti.
İple erişim teknisyeni ve dağcılık antrenörü Çağrı Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harmankaya Şelalesi ve çevresinde her türlü doğa sporu aktivitelerinin yapılabileceğini vurguladı.
Uzun yıllardır dağcılık sporu yaptığını ifade eden Altun, "Bize Harmankaya Şelalesi'nden bahsettiler, geldik keşif yaptık çok güzel bir yer. Harmankaya Şelalesi, uzun zamandır geldiğim en güzel şelalelerden birisiydi. Doğası olsun tabiatı olsun turizme elverişliliği açısından mükemmel bir yer konaklama anlamında da güzel bir yer." dedi.

Bölgede çalışma yaptıklarını anlatan Altun, şöyle konuştu:

Bölgede çalışma yaptıklarını anlatan Altun, şöyle konuştu:
"Buraya geldik bir hat açtık güzel bir kurtarma hattı kurduk. Türkiye'de ve dünyada sadece burada yapılabilecek. İlerleyen süreçte daha güzel zipline hattı kuracağız. Projelerimiz devam ediyor. Şu an için yaklaşık 90 metrelik bir iniş hattı kurduk. Bunun dışında yaz aylarında planladığımız 600 metreye yakın bir zipline hattı kurmuş olacağız. Türkiye'nin en uzun ve tek hattı olacak."

'BÜTÜN EKSTREM SPORLAR BURADA YAPILABİLECEK'

'BÜTÜN EKSTREM SPORLAR BURADA YAPILABİLECEK'
Bölgenin adrenalin sporları açısından oldukça zengin olduğuna değinen Altun, bütün ekstrem sporların, rafting, kano, kaya tırmanışı, dağ arası geçişler, iniş faaliyetleri bunların hepsini şu an burada yapabilme imkanı bulunduğuna değindi.
Altun, kaya tırmanışı rotaları açtıklarını, iniş noktaları oluşturduklarını belirterek, "Dağdan dağa geçiş noktaları var. Bölge konaklama açısından çok uygun. İnsanlar kolaylıkla gelebilir. Ailenizle buraya gelip çok güzel koşullarda konaklayıp bütün macera ve adrenalin tutkunuzu tatmin edip tekrar evinize dönebilirsiniz."
Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna da Harmankaya Şelalesi'nin turizme elverişli olduğunu kaydederek, burada rafting turizmini daha da arttıracaklarını, yapılan baraj sayesinde tutulan suyun koyları da ortaya çıkaracağını ve tekne turları düzenleyeceklerini bildirdi.
Harmankaya Şelalesi'ne tekne turuyla vatandaşların ulaşabileceğini aktaran Tuna, rafting ve tekne turlarının yanı sıra doğa sporlarına da ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Harmankaya Şelalesi raftin parkuru Rafting

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