Tesadüfen karşısına çıkan para sebep olmuş! 40 yıllık koleksiyon açığa çıktı

"Köydeki evimde çocukken delikli kuruş buldum merakım onunla başladı" diyen İsmail Beyan, “O gün bu gündür 40 yıldan beri bozuk para ve pul ondan sonra da ölçü ve tartı aletleri toplamaya başladım. Üniversiteyi İstanbul’da okudum. İstanbul’da her türlü dokümana ulaşmak kolaydı. Bütçem elverdiğince oralardan alıp toplamaya başladım. Son 3 - 4 yıldır da internet ortamında toplamak kolay olduğu için gelişti ve bugünlere geldi. Yaklaşık bin 500 obje var ve her gün daha da gelişiyor. Bunları daha önceleri evde topluyordum fakat evime sığmamaya başladı. Daha sonra iş yerime getirdim. Fakat iş yerimde de şu an için yaklaşık 150 - 200 metrekare alanı kaplıyor. Bu da iş yerinde sıkıntı yaşatmaya başladı. İş yerinin dörtte birini şu anda kapsıyor” dedi.

Ağırlıklı olarak teraziler, kantarlar, ölçü aletleri, metronom, kumpas, pusulalar, Avrupa imalatı posta terazileri. Onun yanında bakır tepsiler, siniler, kazanlar, 200 yıllık tencere var diyen Beyan, “Bu koleksiyonun başlangıç noktası bozuk paralar Osmanlının son döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemine ait yaklaşık 100 kilogram bozuk param var. Bizde olmasa bile Avrupalılar yumurtaları kalibre etmek için terazi kullanmışlar, küçük orta büyük olarak tartıp o şekilde satışa sunmuşlar” diye konuştu.