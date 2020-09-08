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Tesadüfen kaydedildi! Türk bayrağını görünce...

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Bursa'da bir internet kafe önünde asılı duran Türk bayrağını fark eden kadının, bayrağı 3 kere öperek alnına koyduğu anlar görenlerin tüylerini diken diken etti. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Bursa'da internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına takılan görüntüsü duygulandırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Aynı olayın ikinci kez başlarına geldiğini belirten internet kafe sahibi Fırat Yurdakul, "Gururlandım, tüylerim diken diken oldu" dedi.Cadde üzerinde yürüyen kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce, o tarafa doğru yöneldi. Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadını gören gençler, şaşırdı. Öptükten sonra yoluna devam eden kadının bayrak sevgisi, kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

"GURURLANDIM, TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Olayı gören kafenin sahibi Fırat Yurdakul, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde duygulandığını belirterek, "Ben içerde oturuyordum. Bir genç gelip teyzenin birinin bayrağı öptüğünü söyledi. Güvenlik kameralarına bakınca gururlandım, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten gurur verici bir tablo. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Allah teyzelerimizden razı olsun. Bir kez daha bize vatan, bayrak sevgiyi aşılamış oluyorlar. Eli öpülesi insanlar." açıklamasında bulundu.

"ŞAŞIRDIM, DUYGULANDIM"

Yoldan geçerken kadının Türk bayrağını öpmesine tanıklık eden Yiğit Yavuz ise "Bakkaldan geliyorum. Teyzeyi gördüm. Teyzenin bayrağı öpüp, alnına koyduğunu gördüm, şaşırdım, duygulandım" dedi.

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