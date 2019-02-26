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Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin İkisu Mevkii'nde taş ocağı çalışması sırasında tesadüfen bulunan, içinde fresklerin bulunduğu, sarp kayalıklar içindeki mağara, defineciler tarafından talan edildi.

Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin İkisu Mevkii'nde taş ocağı çalışması sırasında tesadüfen bulunan, içinde fresklerin bulunduğu, sarp kayalıklar içindeki mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarında, geçmişi M.Ö. 10'uncu Yüzyıla'a kadar uzanan ve 'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan mağaranın, turizme kazandırılması isteniyor.
Gümüşhane'nin İkisu Mevkii'nde yıllar önce başlatılan taş ocağı çalışması sırasında sarp kayalıklar arasında bir mağara olduğu fark edildi. Mağarada yapılan incelemelerde duvarlarında, milattan önceki yıllara ait işaretler ve freskler ile Yunanca yazılar yer aldığı belirlendi. 'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan ve tarihi geçmişi M.Ö. 10'uncu yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarındaki yazı ve fresklerin tahrip olduğu mağaranın arkeologlar tarafından araştırılıp, turizme kazandırılması isteniyor.
TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, mağaranın taş ocağı çalışmaları sırasında keşfedildiğini anlatarak, mağara ile ilgili detaylı araştırma yapılmadığını söyledi. Oral, "Bu işin uzmanları olan arkeologların gelip, burayı incelemeleri gerekiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla mağaranın içerisinde ve tavanında özel bir sıva var. Burası çok tahrip edilmiş. Burayı kullanan ya da define arayanlar mağarayı tahrip etmiş. Duvarlarda freskler var. Bizans Dönemi'ne ait olduğunu tahmin ettiğimiz simgeler var. O dönemlere ait yazılar var" dedi. Oral, mağaranın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenerek, turizme kazandırılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan ettiTesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan ettiTesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan ettiTesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti

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