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Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:50 | Son Güncelleme

Bursa’da kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsünü hayatını kaybettiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’da kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsünü hayatını kaybettiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ölen adamın olay yerinden tesadüfen geçen eşine kimse öldüğünü söyleyemedi.
Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl’e doğru seyir halinde olan Ahmet Erdin K. idaresindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon, petrol istasyonuna dönmek istediği sırada, aynı istikamette seyreden Yusuf Çelik (42) isimli elektrikli bisiklet sürücüsünü fark etmeyince altına aldı. Yola devam eden kamyon sürücüsünü petrol istasyonundaki çalışanlar uyardı. Daha sonra duran sürücü yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Yusuf Çelik’i İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahale rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay yerinden geçen eşine kimse öldüğünü söyleyemedi
Kaza sonrasında olay yerinden tesadüfen geçen Çelik’in eşi, hayat arkadaşının kaza yaptığı öğrencince gözyaşlarına boğuldu. Defalarca çevredekilere ve polislere eşinin durumunu soran gözü yaşlı kadına, kimse eşinin öldüğünü söyleyemedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyon sürücüsünün benzin istasyonuna girmek istediği sırada, elektrikli bisiklet sürücüsünü fark edemeyerek altına aldığı ve metrelerce sürüklediği, benzin istasyonu çalışanlarının kamyon sürücüsünü durdurmaya çalıştığı görüldü.

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