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Tesadüfen oradaydı... Öldürülen 16 yaşındaki Berkay'ın katili 6 yıl sonra yakalandı

15.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Beyoğlu’nda meydana gelen kahreden olayda 6 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. İki grup arasında “Kız kaçırma” tartışması nedeniyle yaşanan silahlı çatışmada, tesadüfen ailesiyle arabayla oradan geçen 16 yaşındaki Berkay İşlev, kurşunların hedefi olmuştu. Silahlı çatışmada arada kalan Berkay İşlev yaşamını yitirmişti. İşlev’in katili Çağatay H. 6 sene sonra Şişli’de yakalandı. İşte detaylar…

Korkunç cinayet 2016 yılında meydana gelmiş ve kahreden bir tesadüfle 16 yaşındaki Berkay İşlev hayatını kaybetmişti. Dehşete düşüren olay; Hacı Hüsrev Mahallesi’nde 29 Temmuz 2016 günü iki grup arasında "Kız kaçırma" tartışması yüzünden silahlı çatışma yaşanmış, o tarihte tesadüfen arabayla olay yerinden geçen İşlev ailesi çatışmanın arasında kalarak kurşunların hedefi olmuştu. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev ile kuzeni Serkan Ö. ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen o tarihte 16 yaşında olan Berkay İşlev kurtulamayarak yaşamını yitirmişti. Altı yıl önce Beyoğlu’nda gerçekleşen cinayetin ardından yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklanmış, dava sürecinde ise 6 kişi tahliye edilmişti.

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UZUN SÜREDİR ARANIYORDU, YAKALANDI

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan davanın firari sanıklarından Çağatay H., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından dün akşam Şişli'de lüks bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı. "Kasten öldürme", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçundan da sabıka kaydı bulunan Çağatay H. gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Uzun süredir aranan Çağatay H.'nin, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, "Görevli Memura Mukavemet" suçundan 5 ay, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından 10 ay, olmak üzere toplam 28 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildiği öğrenildi.

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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince aranan hükümlü, ilerleyen zamanlarda hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. (İHA/DHA)

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